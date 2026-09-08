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08 сентября, 10:44

Транспорт

Схему движения изменят на Салтыковской улице в районе Новокосино

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Схема дорожного движения по проекту экспертов Центра организации дорожного движения (ЦОДД) изменится на Салтыковской улице в районе Новокосино. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передал портал мэра и правительства столицы.

По его словам, там появится 5 новых пешеходных переходов и ряд для поворота налево на улицу Николая Старостина. Кроме того, сделают и круговое движение на перекрестке с улицей Галины Вишневской. Так жителям района будет легче добираться до социальных объектов.

Пешеходные переходы появятся в том числе на перекрестке с Мирским проездом – они сделают комфортными подходы к жилым домам, Новокосинскому парку и школе № 1591. Еще два перехода будут возле домов 11б и 29, корпуса 2, на Салтыковской улице.

На пересечении Салтыковской улицы с улицей Галины Вишневской сделают круговое движение для сокращения задержек и более плавного проезда. На перекрестке с улицей Николая Старостина за счет новой полосы для поворота налево повысится пропускная способность. Автомобилисты будут меньше времени тратить на путь до жилых домов и Новокосинской улицы.

Изменения проведут с учетом анализа дорожной обстановки и аварийности, а также на основе просьб горожан. Они направлены на то, чтобы дороги были более безопасными для всех участников движения.

Нововведения на Салтыковской улице – часть масштабной программы благоустройства, в рамках которой по проектам ЦОДД обновят 41 улицу столицы. Там создадут свыше 250 пешеходных переходов, сделают 50 новых полос, 20 дополнительных разворотов и 9 круговых перекрестков. Также предусмотрено размещение новых элементов освещения и расширение тротуаров.

За последние 10 лет специалисты ЦОДД реализовали в городе более 500 масштабных проектов по переразметке дорог. В Москве появились дополнительные полосы, новые развороты, турбокольцевые перекрестки. Это позволяет сократить длительность поездки и повысить пропускную способность.

Схема движения изменилась на Перервинском бульваре в Москве

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