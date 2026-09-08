В Гостином Дворе пройдет семейный фестиваль "Спортлэнд"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Бесплатный фестиваль "Спортлэнд" пройдет 19 и 20 сентября в Гостином Дворе на Ильинке. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Для семей подготовили более 100 спортивных, образовательных и развлекательных мероприятий на площадке площадью 12 тысяч квадратных метров.

Гости смогут пройти три тематических маршрута. В "Спорте как игре" родителей и детей ждут эстафеты и более 10 испытаний, фотозоны и подарок в финале. На "Тропе здоровья" участники смогут присоединиться к викторинам, попробовать полезные снеки, а родители – получить экспресс-консультации врачей и рекомендации по питанию и образу жизни.

Маршрут "Мир открытий" объединит VR-игры, квесты, встречи с авторами детских книг и мастер-классы от дайвинг-центров, парусной академии и туристических клубов. Участники смогут познакомиться с разными увлечениями – от дайвинга и путешествий до астрономии.

На каждой площадке будут работать наставники, которые помогут посетителям освоить базовые спортивные техники. На главной сцене запланированы шоу, спортивные разминки, выступления столичных творческих коллективов и лотерея "Время подарков". Также гости смогут пообщаться с известными спортсменами и узнать об их пути к успеху.

Посещение фестиваля бесплатное, но потребуется предварительная регистрация. Мероприятие пройдет при поддержке департамента спорта Москвы и направлено в том числе на популяризацию регулярных занятий физкультурой и спортом среди жителей столицы.

Ранее стало известно, что 13 сентября в столичном кластере "Ломоносов" пройдет молодежный карьерный форум "Взлет". Участники старше 16 лет смогут посетить ярмарку вакансий, лекции и встретиться с работодателями, среди которых Сбербанк, РЖД, ТАСС и "Москвич". В программе – лекции о построении IT-компаний и карьере в медиа, а также мастер-классы; регистрация уже открыта.

