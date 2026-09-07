В "Мосбилете" рассказали об экспонатах выставки, посвященной Екатерине II

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Редкие книги, портреты, графика и фарфор XVIII века представлены на выставке "Екатерина II и век Просвещения: русский проект" в музее-заповеднике "Коломенское". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Среди них – портрет князя Михаила Щербатова работы Дмитрия Левицкого 1781 года. Историк и публицист более 10 лет по поручению Екатерины II разбирал архив Петра Великого, а его взгляды на государственное устройство не всегда совпадали с позицией императрицы. Несмотря на непростой характер Щербатова, Екатерина ценила его образованность и позволяла продолжать научную работу.

Еще один экспонат – гравюра Робера Бенара из "Энциклопедии" Дени Дидро и Жана Лерона Д’Аламбера. Издание состояло из 35 томов и объединяло сведения о науке, искусстве, ремеслах и технологиях. Как отмечается в материале, в библиотеке Екатерины II находились как минимум 28 томов "Энциклопедии", за европейской интеллектуальной жизнью императрица следила внимательно.

На выставке также можно увидеть тарелки из сервиза ордена Святого равноапостольного князя Владимира, изготовленного на фабрике Франца Гарднера в Вербилках. Посуда предназначалась для торжественных приемов кавалеров ордена. Ранее автором оформления считали немецкого мастера Иоахима Кестнера, однако исследования установили, что композицию разработал академик Императорской академии художеств Гавриил Козлов.

Отдельное место занимает гипсовый бюст Михаила Ломоносова, созданный по оригиналу скульптора Федота Шубина. Оба мастера происходили с Русского Севера и прошли путь до признания в столице. Ломоносов в 19 лет тайно отправился в Москву учиться, позднее получил образование в Германии, а затем стал ученым мирового уровня, занимавшимся физикой, химией и астрономией и реформировавшим русский литературный язык.

Пятерку экспонатов завершает книга Вольтера "История Российской империи при Петре Великом", изданная в Париже в 1808 году. Французский философ много лет переписывался с Екатериной II и обсуждал с ней вопросы управления государством и его развития. Императрица также состояла в переписке с Дидро, приобретала труды французских мыслителей и стремилась использовать идеи европейского Просвещения для преобразования России.

Всего в экспозиции представлено 256 предметов. Они рассказывают об эпохе, когда знания, наука и искусство рассматривались как важные инструменты развития государства.

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Одним из центральных событий станет 100-летие "Ленкома Марка Захарова" в 2027 году, а в "Зарядье" запланировано более 500 концертов с участием звезд классической музыки. Для участников СВО и их семей действуют льготы на посещение мероприятий.