Курьер мошенников задержан в Орехово-Зуеве за хищение 3,5 млн рублей у семейной пары

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Сотрудники уголовного розыска в Орехово-Зуеве задержали 25-летнего жителя Ханты-Мансийска, подозреваемого в мошенничестве и краже 3,5 миллиона рублей у семейной пары. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, пострадавший мужчина перешел по фишинговой ссылке, которая пришла ему в мессенджере под видом платежа за коммунальные услуги, и ввел код подтверждения. Затем ему поступило уведомление о якобы входе неизвестного лица на "Госуслуги" с контактными телефонами для связи.

Следом его супруга позвонила по указанному номеру. Неизвестные, представляясь сотрудниками различных ведомств, убедили ее, что злоумышленники якобы получили доступ к их счетам и переводят деньги на территорию Украины. Они пригрозили, что такие действия могут быть расценены как госизмена и пособничество украинской армии.

Чтобы доказать невиновность, супругам предложили задекларировать сбережения, передав их "инкассаторам". Под давлением за несколько дней они отдали трем курьерам 3,5 миллиона рублей. Аферисты продолжали требовать еще больше денег, но после этого потерпевшие обратились в полицию.

Дальнейшее общение проходило под контролем оперативников. В момент передачи муляжа в размере 1,5 миллиона рублей очередной курьер был задержан. Ранее он уже забирал у супругов более 1 миллиона рублей.

Задержанный рассказал, что сам пострадал от мошенников по аналогичной схеме и был вовлечен в преступную деятельность. Следуя инструкциям кураторов, он конвертировал похищенные деньги в криптовалюту и переводил их на указанные счета.

Возбуждено уголовное дело. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас полицейские устанавливают соучастников и проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее пенсионерка из Москвы за четыре месяца общения с телефонными мошенниками лишилась более 12,5 миллиона рублей. Она стала жертвой различных проверок от якобы правоохранителей. Аферисты запугали женщину тем, что ее квартира продана, а деньги перевели на финансирование преступности.

