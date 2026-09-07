Психолог Резенова: внуки помогают бабушкам и дедушкам поддерживать когнитивные функции

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Общение с внуками помогает бабушкам и дедушкам оставаться в тонусе и поддерживать когнитивные способности. Об этом Москве 24 рассказала детский психолог Надежда Резенова.

7 сентября отмечается День внучат. По мнению эксперта, общение с юным поколением приносит огромную пользу взрослому поколению.

"С возрастом часто идет обеднение эмоциональной сферы, то есть человек может начать реже испытывать сильные чувства, реагировать на события более сдержанно. Дети же способны расшевелить старшее поколение, помочь взглянуть на уже привычные вещи по-новому, зарядить своей энергией. К тому же они часто с удовольствием идут на тактильный контакт – обнимают, берут за руку, а это очень важно для психологического состояния взрослых", – подчеркнула эксперт.

Кроме того, общение с внуками помогает бабушками и дедушкам оставаться в тонусе, в том числе и с точки зрения когнитивного развития. Взрослым приходится узнавать много новой информации, связанной с увлечениями современных детей, участвовать в играх, а порой и помогать с уроками, водить на секции.





Надежда Резенова детский психолог Для детей же главная польза общения с бабушками и дедушками заключается в том, что они могут получить дополнительную любовь и заботу. А еще в возможности расширить свое мировоззрение и услышать много нового о том, как жили раньше, узнать о семейных традициях и историях.

При этом психолог посоветовала родителям всегда договариваться с бабушками и дедушками о соблюдении определенных правил и границ при воспитании детей. Важно не допустить момента, когда мама с папой запрещают, а бабушка разрешает. В противном случае напряжение в семье будет расти, а ребенок приучится манипулировать.

"То есть он поймет, что где-то можно управлять мамой, где-то бабушкой. Взрослым дальше будет сложнее договариваться с детьми о соблюдении каких-либо правил, они будут бороться и сопротивляться", – отметила психолог.

Также родителям важно самим с заботой относиться к бабушкам и дедушкам, уметь слушать, сопереживать, уважать. Это лучший пример для детей в том, как надо относиться к старшему поколению, заключила Резенова.

Ранее эксперт предупредила родителей, что кажущиеся безобидными мультфильмы приводят к падению концентрации внимания у детей. Таким образом формируется клиповое мышление, связанное с невозможностью глубоко анализировать информацию.

