Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 13:51

Общество
Главная / Новости /

Психолог Резенова: внуки помогают бабушкам и дедушкам поддерживать когнитивные функции

Психолог рассказала, почему бабушкам и дедушкам важно общаться с внуками

Фото: depositphotos/fizkes​

Общение с внуками помогает бабушкам и дедушкам оставаться в тонусе и поддерживать когнитивные способности. Об этом Москве 24 рассказала детский психолог Надежда Резенова.

7 сентября отмечается День внучат. По мнению эксперта, общение с юным поколением приносит огромную пользу взрослому поколению.

"С возрастом часто идет обеднение эмоциональной сферы, то есть человек может начать реже испытывать сильные чувства, реагировать на события более сдержанно. Дети же способны расшевелить старшее поколение, помочь взглянуть на уже привычные вещи по-новому, зарядить своей энергией. К тому же они часто с удовольствием идут на тактильный контакт – обнимают, берут за руку, а это очень важно для психологического состояния взрослых", – подчеркнула эксперт.

Кроме того, общение с внуками помогает бабушками и дедушкам оставаться в тонусе, в том числе и с точки зрения когнитивного развития. Взрослым приходится узнавать много новой информации, связанной с увлечениями современных детей, участвовать в играх, а порой и помогать с уроками, водить на секции.

Для детей же главная польза общения с бабушками и дедушками заключается в том, что они могут получить дополнительную любовь и заботу. А еще в возможности расширить свое мировоззрение и услышать много нового о том, как жили раньше, узнать о семейных традициях и историях.
Надежда Резенова
детский психолог

При этом психолог посоветовала родителям всегда договариваться с бабушками и дедушками о соблюдении определенных правил и границ при воспитании детей. Важно не допустить момента, когда мама с папой запрещают, а бабушка разрешает. В противном случае напряжение в семье будет расти, а ребенок приучится манипулировать.

"То есть он поймет, что где-то можно управлять мамой, где-то бабушкой. Взрослым дальше будет сложнее договариваться с детьми о соблюдении каких-либо правил, они будут бороться и сопротивляться", – отметила психолог.

Также родителям важно самим с заботой относиться к бабушкам и дедушкам, уметь слушать, сопереживать, уважать. Это лучший пример для детей в том, как надо относиться к старшему поколению, заключила Резенова.

Ранее эксперт предупредила родителей, что кажущиеся безобидными мультфильмы приводят к падению концентрации внимания у детей. Таким образом формируется клиповое мышление, связанное с невозможностью глубоко анализировать информацию.

Читайте также


Трошина Любовь

обществодетиэксклюзив

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика