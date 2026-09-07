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07 сентября, 13:19

Город

В Басманном районе благоустроили сквер "Немецкий рынок"

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Басманном районе на территории "Немецкого рынка" на улице Ладожской, дома 7 и 7А, создали многофункциональное общественное пространство. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в MAX.

Одним из изменений стала новая дорожно-тропиночная сеть. Поврежденное покрытие заменили плиткой, а расположение пешеходных дорожек скорректировали с учетом маршрутов, которыми чаще всего пользуются жители.

На территории также установили современные фонари вместо старых опор освещения. Благодаря этому дорожки и площадки теперь хорошо освещаются в темное время суток.

Для детей создали современную игровую зону с травмобезопасным покрытием. Ее главным элементом стал деревянный городок башенного типа с открытой горкой. Кроме того, там появились конструкции для балансирования и лазания, качели-гнезда и развивающие панели и качалки.

Спортивную часть сквера разделили на две зоны. На воркаут-площадке теперь можно заниматься с собственным весом и выполнять разнообразные упражнения – здесь разместили турники, шведские стенки и баскетбольное кольцо. А на тренажерной площадке установили уличные тренажеры для силовых упражнений и поддержания физической формы.

Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, разместили большие круглые деревянные лавочки-кольца. Еще одну тихую зону создали вдали от основных пешеходных маршрутов – там установили перголы-навесы из дерева с парными качелями-скамьями.

Отдельное место предусмотрели для прогулок с домашними животными. В сквере оборудовали огороженную площадку, где можно не только выгуливать собак, но и заниматься их дрессировкой. Для этого на территории установили специальные элементы.

Ранее сообщалось, что в Сокольниках обустроили два пространства для отдыха, прогулок и занятий спортом. Там создали многофункциональное пространство, обновили спортивную инфраструктуру, высадили клумбы и цветники. Помимо этого, обновили дворовые проезды, привели в порядок тротуары и дорожки.

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