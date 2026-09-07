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07 сентября, 12:27

Политика

ЦИК аннулировал регистрацию Николая Бондаренко на выборах в Госдуму

Фото: cikrf.ru

Центризбирком России аннулировал регистрацию Николая Бондаренко, который баллотировался в Госдуму девятого созыва по федеральному списку КПРФ. Решение принято на заседании ЦИК в понедельник, 7 сентября.

Основанием стало вступившее в силу решение Саратовского областного суда от 4 сентября. Суд оставил в силе постановление инстанции, признавшей Бондаренко виновным в административном правонарушении, связанном с пропагандой или публичным демонстрированием нацистской либо экстремистской символики.

Член ЦИК Константин Мазуревский подчеркнул, что в соответствии с законодательством о выборах депутатов Госдумы гражданин, подвергнутый административному наказанию по этой статье, не может быть избран в нижнюю палату парламента, если голосование проходит до окончания срока административного взыскания.

Помимо аннулирования регистрации, ЦИК исключил Бондаренко из федерального списка КПРФ.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Досрочное голосование на выборах ЕДГ-2026 началось в 12 регионах России 28 августа.

Ранее ЦИК исключила 20 кандидатов в депутаты Госдумы из зарегистрированных федеральных списков пяти партий. Из "Родины" выбыло восемь, из "Коммунистов России" – шесть, из Партии пенсионеров – три, из "Справедливой России" – два, и один из "Новых людей". Сведения об исключенных кандидатах будут вычеркнуты из бюллетеней, если их тираж уже изготовлен.

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