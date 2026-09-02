Россиянам, не сумевшим проголосовать онлайн, выдадут бюллетень на любом участке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Избиратели, записавшиеся на дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2026, но не сумевшие им воспользоваться, смогут проголосовать на любом избирательном участке в пределах своего региона. Об этом председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила в ходе заседания ЦИК.

"У них у всех есть возможность прийти на любой избирательный участок в пределах своего региона и проголосовать традиционно. Ему выдадут бюллетень", – добавила она.

Досрочное голосование на выборах ЕДГ-2026 началось в 12 регионах России 28 августа. Избиратели могут проголосовать в помещениях для голосования, на дому, а также на придомовых территориях и территориях общего пользования.

Также предусмотрено досрочное голосование групп избирателей в населенных пунктах, где нет подходящих помещений и затруднено транспортное сообщение.

Основной этап выборов депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино в столице пройдет с 18 по 20 сентября. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательных участках.