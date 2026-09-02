Baza: девушки начали раскрывать личности авторов оскорбительных комментариев в соцсетях

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Девушки начали публично раскрывать личности авторов оскорбительных и сексистских комментариев в соцсетях, после чего некоторые из них лишаются работы. Об этом сообщает Baza в мессенджере MAX.

Схема заключается в том, что девушка публикует скриншот оскорбительного комментария и отмечает аккаунт его автора. Затем к распространению информации подключаются подписчицы. Они пытаются найти знакомых мужчины, связываются с его коллегами и работодателями.

Одна из участниц этого движения, москвичка Евгения, выяснила, что оскорбивший ее мужчина работает в автосалоне премиум-класса. После того как она обратилась к его руководству, мужчина лишился работы. В ходе разбирательства также выяснилось, что он позволял себе грубые высказывания в адрес клиенток и в офлайн-общении.

Ранее индийский политик Талаппил Говиндан Мохандас заявил в видео на YouTube, что некоторым девушкам нравятся изнасилования. После этого полиция штата Керала возбудила против него уголовное дело по обвинению в распространении заявлений, способных вызвать страх и общественные беспорядки.