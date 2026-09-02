У сына Джона Леннона родился ребенок

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/sean_ono_lennon

Ребенок родился у 50-летнего музыканта Шона Таро Оно-Леннона, сына певца Джона Леннона и художницы Йоко Оно. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его публикацию в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

"Шарлотта и я создали человеческую фасолинку! Его зовут Аврелий", – написал музыкант.

Пользователи соцсети активно поздравили пару. Многие обратили внимание на внешнее сходство младенца с его знаменитым дедом и пожелали Шону стать хорошим отцом.

Шон Леннон состоит в отношениях с моделью и певицей Шарлоттой Кемп Мюль. Они познакомились на фестивале Coachella в 2005 году, а спустя два года начали встречаться. Пара не состоит в официальном браке. О беременности Кемп Мюль публично не сообщалось, поэтому новость о рождении ребенка стала неожиданной для поклонников музыканта.

Ранее блогер Арина Савастру заявила, что ждет второго ребенка. О беременности она узнала за несколько дней до поездки в Дубай и объявила об этом на совместном концерте с Инстасамкой. Сейчас срок составляет 7 недель. В 17 лет она родила сына Деймона от американского бойфренда.