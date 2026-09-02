ВС РФ поразили четыре логистических центра ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли удары по четырем распределительным и логистическим центрам в Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Удары наносились с помощью беспилотников "Герань-4 сикер". В ведомстве уточнили, что поражен в том числе распределительный центр "Акционерное Товарищество "Одесса-22" в районе населенного пункта Дачное.

Кроме того, под удар попали три логистических центра: в районе Нерубайского в Одесской области, Воскресенского в Николаевской области и в городе Запорожье.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили логистический центр "Чайки" компании "Альфа Девелопмент групп" в Киевской области. По информации Минобороны, там хранились в том числе комплектующие для БПЛА большой и средней дальности.

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