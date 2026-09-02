Туроператоры пересаживают клиентов на другие рейсы из-за ситуации с Pegasus

Фото: depositphotos/kasto

Туроператоры связываются с авиакомпанией Pegasus и решают вопрос альтернативной перевозки для пассажиров, чьи рейсы были отменены. Об этом сообщает газета "Известия".

Авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили часть рейсов между Россией и Турцией. Отмены Pegasus затронули Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Самару. Причина – технические и эксплуатационные проблемы. Перевозчик планирует сохранить полетную программу и организовать дополнительные рейсы для пострадавших пассажиров.

Туристы, которые не смогли вылететь из Турции, размещены в отелях и обеспечены трансферами. Пассажирам, ожидавшим вылета из России, рекомендуют вернуться домой и ждать информации о новом рейсе. Для клиентов с пакетными турами изменения сообщаются индивидуально через турагентов.

Кроме того, Pegasus заявила, что после отмен остальные рейсы выполняются в соответствии с расписанием.

Ранее стало известно, что турецкая авиакомпания Pegasus отменила 6 рейсов во Внуково и 6 рейсов из Внуково на 2 сентября. Пассажирам дали выбор: переоформить билеты на рейсы после этой даты или получить полный возврат.

При этом раньше отмечались ситуации, когда самолеты ряда турецких авиакомпаний возвращались в аэропорты вылета при введении ограничений, но другие турецкие перевозчики продолжали выполнение рейсов.