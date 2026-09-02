"Мосбилет" приглашает на романтичные прогулки по музеям столицы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Сервис "Мосбилет" подготовил подборку музейных пространств столицы, которые подходят для романтических прогулок и знакомства с историей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, можно интересно провести время в усадьбе Кусково, основанной в XVIII веке графом Петром Шереметевым. Там сохранились дворец, французский парк с прудами и павильоны. Один из них, "Грот", украшен тысячами морских раковин, создающих эффект подводного царства. Есть в парке и собственный Эрмитаж – павильон для приема гостей в кругу избранного общества, модный в XVIII веке.

Также в усадьбе проходит выставка "Королевский Копенгаген", где представлено 500 фарфоровых предметов из собрания императрицы Марии Федоровны. Гости могут осмотреть дворец с парадными залами, а затем прогуляться по парку и устроить пикник на "Поляне невест".

В Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке можно увидеть экспозицию "Пушкин и его эпоха", включающую около четырех тысяч предметов – от книг до личных вещей поэта. Среди них – серое гусиное перо, найденное на письменном столе Пушкина после его смерти. Кроме того, действует выставка "Кавказский пленник. Романтическое путешествие" с прижизненным изданием поэмы.

В усадебном саду растут бальзамические тополя, сирень и жасмин, а также редкий голубой цветок барвинок – символ пушкинской эпохи. А покрытый стеклянным куполом усадебный двор используют для торжественных мероприятий, концертов и спектаклей.

Музей-заповедник "Царицыно" предлагает прогулки по парковым павильонам, среди которых "Нерастанкино", башня-руина и беседка "Миловида". В оранжереях круглый год поддерживается тропический климат, где растут пальмы, инжир и ананасы. Некоторые из них появились там еще при Екатерине II.

На Среднем Царицынском пруду есть действующий светомузыкальный фонтан: 800 струй поднимаются на высоту до 15 метров, а более трех тысяч подводных ламп создают световое шоу. На Борисовских прудах и Нижнем Царицынском пруду до конца сентября работает прокат сапбордов. Также можно арендовать лодки и катамараны. А в атриуме Хлебного дома проходят органные концерты.

Ранее в мемориальной квартире Музея Михаила Булгакова на Большой Садовой открылась выставка "Рукописи не горят", посвященная 60-летию выхода в свет первой части романа "Мастер и Маргарита". Гости увидят материалы, связанные с ранними черновиками романа, их судьбой и прототипами героев.