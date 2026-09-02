Основательнице "Дома с маяком" предъявлено обвинение по делу о фейках о ВС РФ

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Основательница благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава задержана на 2 суток. Ей предъявлено обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах России, заявил ТАСС адвокат Михаил Бирюков.

По его словам, свою вину Мониава не признала. В четверг, 3 сентября, суд может избрать ей меру пресечения.

Ранее Мониаву доставили в Следственный комитет на допрос. Он проводился в рамках возбужденного против нее уголовного дела.

До этого суд в Москве приговорил к 7 годам заключения экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в России) по делу о фейках о российской армии. Также ему запретили 3 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.