02 сентября, 16:31Политика
Основательнице "Дома с маяком" предъявлено обвинение по делу о фейках о ВС РФ
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Основательница благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава задержана на 2 суток. Ей предъявлено обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах России, заявил ТАСС адвокат Михаил Бирюков.
По его словам, свою вину Мониава не признала. В четверг, 3 сентября, суд может избрать ей меру пресечения.
Ранее Мониаву доставили в Следственный комитет на допрос. Он проводился в рамках возбужденного против нее уголовного дела.
До этого суд в Москве приговорил к 7 годам заключения экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в России) по делу о фейках о российской армии. Также ему запретили 3 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.