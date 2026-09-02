02 сентября, 16:45Шоу-бизнес
Умерла участница шоу "Битва экстрасенсов" Елена Ивашина
Фото: vk.ru/id654975899
Участница 23-го сезона телешоу "Битва экстрасенсов" Елена Ивашина умерла на 44-м году жизни. Об этом сообщил в своем телеграм-канале экс-участник проекта Александр Саков.
"Страшная, неправдоподобная новость, в которую до сих пор не верится: не стало Елены Ивашиной. Не стало прекрасного человека, моего друга, личности тонкой души и настоящего профессионала своего дела", – написал он.
По словам Сакова, Ивашина сочетала чуткость и мягкость с внутренней стойкостью и сильным характером. В любых обстоятельствах она оставалась примером человечности.
Елена Ивашина родилась 2 февраля 1983 года в подмосковном Наро-Фоминске. Еще в детстве она заинтересовалась картами Таро, а затем стала изучать другие оккультные практики. Параллельно своему увлечению женщина работала учителем русского языка и литературы.
В 23-м сезоне "Битвы экстрасенсов" Ивашина завоевала внимание зрителей, однако дойти до финала не смогла, поскольку получила травму и покинула шоу.