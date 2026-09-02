Временные ограничения сняты в аэропорту Внуково

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения сняты в столичном аэропорту Внуково, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В настоящий момент авиагавань принимает и отправляет рейсы. В ведомстве подчеркнули, что ограничения были введены для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Кроме того, ограничения вводились в аэропортах Жуковский и Шереметьево, а Домодедово обслуживал рейсы по согласованию с уполномоченными органами. В настоящий момент авиагавани работают в штатном режиме.

Изменения в работе связаны с атакой БПЛА на Москву. По последним данным, в среду, 2 сентября, в сторону столицы летели 25 дронов. По словам Сергея Собянина, они все уничтожены.

