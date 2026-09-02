Силы ПВО за ночь сбили 130 украинских БПЛА над Россией

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь нейтрализовали 130 украинских беспилотников над 12 регионами страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники ликвидированы в Московском регионе, Крыму, Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.

Ранее средства ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку вражеских БПЛА. Повреждения получили несколько гражданских объектов, о погибших информация не поступала. На месте ЧП работали подразделения Минобороны.

В свою очередь, региональная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотников. Ведомство обеспечило взаимодействие со всеми профильными службами.