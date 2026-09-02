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02 сентября, 10:03

Общество

Кампания по вакцинации против гриппа началась в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, передает ТАСС.

Заявление прозвучало на стенде ведомства, установленном на площадке Восточного экономического форума. Роспотребнадзор рекомендует региональным властям обеспечить прививки от гриппа не менее 60% населения, а среди групп риска – не менее 75%.

В предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится – заменят все три штамма вируса. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема.

Изменения коснулись компонентов гриппа А(H1N1) пандемического 2009 года, гриппа А(H3N2) и гриппа В.

"Редкий случай, когда одномоментно, одновременно меняются все три компонента, и в этом году это именно так", – сказала Попова, добавив, что поставки вакцины от гриппа начались во все субъекты страны.

Как сообщалось ранее, в Москве выездные бригады для вакцинации против гриппа начнут работать в школах и других детских образовательных организациях с 10 сентября. Это позволит сформировать коллективный защитный барьер и предотвратить распространение инфекции.

Кроме того, особое внимание будет уделено своевременному проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях.

С 10 сентября в московских школах и детсадах начнется вакцинация от гриппа

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