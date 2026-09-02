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02 сентября, 10:09

Экономика

Hermes подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Фото: 123RF.com/sylv1rob1

Французский производитель люксовых товаров Hermes подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Компания подала заявку на регистрацию словесного знака Hermés в сентябре. Действие исключительного права продлится до февраля 2035 года.

Несколько французских модных домов временно закрыли свои бутики в России в марте 2022 года. Среди них – Louis Vuitton, Hermes и Chanel.

Ранее товарный знак ZA в России получил бренд Zara, входящий в испанскую Inditex Group. Компания подала заявку в марте прошлого года. Решение о регистрации ведомство приняло в августе 2026-го.

Также зарегистрировать свой товарный знак в России решил бренд обуви, одежды и аксессуаров Reebok. Компания подала заявку в июне 2026 года. Она планирует продавать в РФ свои товары под названием "Рибок Интернешнл Лимитед".

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