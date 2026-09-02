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02 сентября, 09:59

Политика

Медведев заявил, что ФРГ заслуживает удара по производствам военной техники для ВСУ

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Германия заслуживает прямого удара по всем немецким производствам военной техники для Украины. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем канале в мессенджере MAX.

Политик напомнил, что ФРГ обвинила российскую сторону в якобы атаке на аэропорт Лейпцига. При этом, как отметил Медведев, данная диверсия была бы самым слабым вариантом наказания для Берлина, если учитывать его неонацистский и яро русофобский курс.

"Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики. А вполне вероятно, и по некоторым иным местам в Берлине", – написал политик.

Комментируя угрозы украинского президента Владимира Зеленского в отношении гражданской авиации в небе России, Медведев напомнил, что Владимир Путин уже определил их как заявку на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут, а на их действия отвечают "встречным возмездием", указал зампред Совбеза.

Медведев подчеркнул, что у любого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских, добавил он.

Ранее глава МВД Германии Александер Добриндт назвал инцидент с обнаружением БПЛА со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига принципиально новым уровнем угрозы и квалифицировал его как сценарий гибридной атаки.

После этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине и о закрытии российского генконсульства в Бонне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в ближайшее время. Дипломат предположила, что ФРГ не в полной мере понимает возможные последствия своих действий.

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