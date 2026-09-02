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02 сентября, 09:14

Общество

Более 20 тысяч человек посетили акцию "Ночь в поликлинике" в столице

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Более 20 тысяч человек стали участниками двух акций "Ночь в поликлинике", которые прошли в Москве 22 и 29 августа. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, почти все гости – люди младше 40 лет. При этом второй вечер акции посетили почти в три раза больше человек, чем первый. "Ночь в поликлинике" стала экспериментальным форматом знакомства с возможностями московской медицины, отметила Ракова.

Медицинские команды сформировали из желающих принять участие в проекте врачей. На приглашение откликнулись несколько сотен специалистов из разных столичных поликлиник.

Работа в выходные и ночные часы оплачивалась в повышенном размере. Для самих медиков акция стала возможностью обсудить профилактику с пациентами в свободной и доброжелательной атмосфере, подчеркнула заммэра.

Мероприятия проходили с 20:00 до полуночи в 10 городских поликлиниках. Культурная программа объединила искусство, музыку, творчество, спорт, гастрономию и интерактивные активности. Медицинская часть позволила совместить интересный вечер с заботой о здоровье.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 1,5 тысячи врачей из разных регионов России ежегодно стажируются в московских медицинских организациях и научных центрах. Они проходят обучение по разным направлениям, в том числе роботической хирургии, УЗИ, детской дерматологии, трансфузиологии.

Акция "Ночь в поликлинике" вновь прошла в Москве

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