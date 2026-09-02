02 сентября, 09:44Происшествия
ДТП с пешеходом произошло на Рязанском проспекте в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
ДТП с участием пешехода произошло на Рязанском проспекте в Москве. На месте работают оперативные службы города, сообщает столичный Дептранс.
Инцидент произошел в районе дома 67/12, строения 1. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено на протяжении 2 километров. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.
Ранее в Кызыле на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева водитель маршрутного такси проехал на красный свет и сбил пятерых пешеходов на зебре. Одна женщина погибла на месте, остальные госпитализированы.
Позднее виновника задержали, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.