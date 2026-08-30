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30 августа, 16:30

Происшествия

Водитель маршрутки сбил 5 человек в Туве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кызыле маршрутный автобус сбил 5 пешеходов, среди которых были дети. Об этом ТАСС сообщили в МВД по Туве.

ДТП произошло 30 августа в 19:09 по местному времени (15:09 по московскому) на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева. По предварительным данным, водитель автобуса "ГАЗель", двигаясь в западном направлении, проехал на запрещающий сигнал светофора. Пешеходы в этот момент переходили проезжую часть на разрешающий сигнал.

В результате наезда все 5 пострадавших были доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия уточняются.

"Со слов водителя маршрутного автобуса, во время движения ему стало плохо, в результате чего он не справился с рулевым управлением. Он также доставлен в медицинское учреждение", – добавили в МВД.

Ранее 3 человека погибли, еще 2 получили травмы в результате аварии в Белогорском районе Крыма. ДТП произошло на участке трассы "Таврида" в направлении Симферополя. Предварительно, водитель автомобиля Nissan Qashqai по неустановленным причинам съехал на правую обочину, после чего машина опрокинулась. Пострадавшие госпитализированы.

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