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30 августа, 16:13

Политика

Песков назвал обеспечение безопасности в Европе приоритетом для России

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину заявил, что для Москвы важнее решать задачи спецоперации и выстраивать новую архитектуру безопасности в Европе, чем развивать отношения со странами за океаном.

По словам представителя Кремля, европейцы, лишившись дешевого американского "зонтика" в области безопасности, сейчас строят собственную оборонную идентичность. Он указал, что на это требуется много расходов. Именно поэтому, как указал Песков, европейским странам приходится убеждать налогоплательщиков платить больше на оборону.

"Избирателям это не нравится. Как убедить избирателей? Придумать врага. Какой враг убедительнее всего? Большой враг, крупный, мощный", – пояснил пресс-секретарь президента России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что НАТО и Украина планируют создать оружие для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Она сослалась на опубликованный тендер по разработке нового вооружения на основе опыта боевых действий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что желание НАТО милитаризоваться до предела приведет к поражению. Он уточнил, что в Европе уже не могут скрыть плохое состояние экономики, в том числе немецкой.

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