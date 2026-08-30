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30 августа, 10:45

Политика

ВС РФ приступили к подготовке ударов по объектам энергетики Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия приступила к подготовке массированных ударов по энергетическим объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Это станет ответом на продолжающиеся атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс России.

Помимо этого, российские военные продолжили наносить групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, в Киеве в ночь на 30 августа был поражен ударными БПЛА комбинат асбестоцементных изделий. Там хранили взрывчатые вещества в интересах научно-технической и инженерной компании ООО "Умные боеприпасы", которая выпускает дроны и боеприпасы к ним.

Ранее Вооруженные силы РФ поразили морской перегрузочный терминал и четыре хранилища с имуществом военного назначения для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Николаев на Украине.

Кроме того, в Киеве было поражено предприятие судостроительной промышленности, осуществлявшее сборку и техническое обслуживание дистанционно управляемых катеров для ВСУ.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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