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30 августа, 08:15

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с автобусом на Ставрополье

Фото: МАХ/"Прокуратура Ставропольского края"

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту столкновения рейсового автобуса и грузовика в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Также они осматривают место происшествия. Ход расследования взят на контроль в аппарате регионального следственного управления.

ДТП случилось в ночь на 30 августа на 3-м километре федеральной трассы "Кавказ" в районе поселка Иноземцево города Железноводска.

Предварительно, водитель автобуса "Сетра", следовавшего по маршруту Грузия – Москва, ехал на высокой скорости и не выдержал дистанцию до впереди идущего "КамАЗа". В результате произошло столкновение, после которого автобус вылетел в кювет.

В результате происшествия пять человек погибли на месте, еще 38 пострадали, в том числе 10 детей. Все раненые доставлены в городскую больницу Пятигорска. Предварительно, всего в автобусе находились 43 человека.

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