30 августа, 04:08Происшествия
ПВО сбила 30 беспилотников над Ленинградской областью
Фото: министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 30 вражеских дронов над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Боевая работа ПВО продолжается, в воздушном пространстве Ленобласти продолжает действовать режим угрозы БПЛА. Местных жителей предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета.
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