ПВО сбила 30 беспилотников над Ленинградской областью

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 30 вражеских дронов над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Боевая работа ПВО продолжается, в воздушном пространстве Ленобласти продолжает действовать режим угрозы БПЛА. Местных жителей предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Ранее в Белгородской области две женщины-фельдшера получили осколочные ранения после атаки ВСУ на машину скорой помощи. Одна из них находится в тяжелом состоянии.

В Запорожской области четыре человека получили ранения в результате атаки ВСУ на торговый павильон в городе Васильевка. Всем пострадавшим оказывается медпомощь. На месте задействованы оперативные службы.