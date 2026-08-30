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Президент Финляндии Александр Стубб назвал безосновательными утверждения о якобы существующих планах России напасть на страны Североатлантического альянса. Об этом он рассказал в интервью Bild.

"Если бы у кого-то был такой хрустальный шар – это было бы чудесно. Но я просто не вижу для этого ни доказательств, ни фактов", – сказал Стубб.

Финский лидер призвал Европу возобновить переговоры с Россией на политическом уровне. Он отметил, что кто-то в Европе должен возобновить диалог с Москвой, "чтобы понять, что там происходит".

Стубб также приветствовал визит главы ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву. Он назвал правильным, когда американцы и россияне поддерживают контакт в различных форматах, и выразил надежду, что американские военные также находятся в контакте с российскими военными.

В заключение финский президент высказал мнение, что Россия пойдет до конца в конфликте на Украине.

"Никогда не стоит недооценивать то, сколько экономических трудностей способны вынести россияне", – отметил Стубб, добавив, что у России есть терпение и выдержка.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сегодня сталкивается с агрессивной политикой со стороны Европы, и любые попытки представить ситуацию иначе не что иное, как искажение реальности.

По его словам, сообщения о том, что Россия якобы готовит некую агрессию против стран НАТО, не отражают реального положения дел. Он отметил, что, напротив, агрессивные действия в отношении России исходят именно из европейских стран.