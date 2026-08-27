Трамп заявил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО

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Россия не планирует нападать на страны НАТО. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

"У меня были с ним (с Владимиром Путиным. – Прим. ред.) хорошие переговоры. Он не станет атаковать территорию НАТО", – заверил американский лидер.

В настоящее время Россия сталкивается с агрессивной политикой со стороны Европы, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, сообщения о том, что Москва готовит некую агрессию против стран НАТО, не отражают реального положения дел. Рассуждения об этом он назвал "газетными утками".