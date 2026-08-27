27 августа, 21:08Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Тибетском автономном районе КНР
Фото: 123RF.com/albund
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в западной части Тибетского автономного района КНР. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки произошли в 14:45 по времени UTC (17:45 по московскому. – Прим. ред.). Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение произошло у восточного побережья японского острова Хонсю. Его магнитуда составила 5,6.
Эпицентр толчков располагался в 225 километрах к югу от города Исиномаки. В нем проживают около 117 тысяч человек. Глубина очага составила 10 километров.