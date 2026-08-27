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27 августа, 21:08

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Тибетском автономном районе КНР

Фото: 123RF.com/albund

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в западной части Тибетского автономного района КНР. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки произошли в 14:45 по времени UTC (17:45 по московскому. – Прим. ред.). Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение произошло у восточного побережья японского острова Хонсю. Его магнитуда составила 5,6.

Эпицентр толчков располагался в 225 километрах к югу от города Исиномаки. В нем проживают около 117 тысяч человек. Глубина очага составила 10 километров.

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