Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Тибетском автономном районе КНР

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Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в западной части Тибетского автономного района КНР. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки произошли в 14:45 по времени UTC (17:45 по московскому. – Прим. ред.). Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение произошло у восточного побережья японского острова Хонсю. Его магнитуда составила 5,6.

Эпицентр толчков располагался в 225 километрах к югу от города Исиномаки. В нем проживают около 117 тысяч человек. Глубина очага составила 10 километров.