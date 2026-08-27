"Газпром Арена" не получила необходимых подтверждений для проведения концерта Канье Уэста

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"Газпром Арена" не сможет принять концерт американского рэпера Канье Уэста без прохождения предусмотренных законом процедур согласования массовых мероприятий. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к администрации стадиона.

По его словам, организаторы должны были заранее направить заявки в профильные комитеты правительства Санкт-Петербурга. Только после получения необходимых согласований и разрешений площадка может быть предоставлена для проведения концерта.

На данный момент соответствующие обращения не поступили ни в один из профильных комитетов, указал собеседник журналистов.

Выступления Уэста в Петербурге анонсировались 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Позднее затем площадка заявила, что не заключала договор аренды с организаторами и не подписывала никакие документы, что говорит о невозможности проведения мероприятия на арене.

Позже СМИ сообщили, что концерт все же состоится, но даты, вероятно, скорректируют. В свою очередь "Газпром Арена" призвала не доверять неофициальным источникам информации и следить только за ресурсами организатора Say Agency и сайтом стадиона.