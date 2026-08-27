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27 августа, 21:02

Спорт

УЕФА не поддержит кандидатуру Инфантино на выборах президента ФИФА

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не поддержит действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, если он решит баллотироваться на новый срок. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

Выборы главы ФИФА пройдут в Рабате в марте 2027 года. В заявлении организации говорится, что в случае выдвижения Инфантино УЕФА объединит усилия с партнерскими конфедерациями, чтобы предложить ассоциациям-членам "достойную альтернативу, приверженную принципам честности, подотчетности, развития и реальных институциональных изменений".

Инфантино предлагал создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая контролировала бы главные мужские и женские соревнования организации. По его замыслу, это повысило бы прибыль ассоциаций-членов ФИФА и способствовало развитию футбола во всем мире. В ФИФА заявили, что такая схема могла привлечь 4,2 миллиарда долларов.

Инициатива вызвала массовую критику со стороны функционеров, федераций и организаций. Против выступили УЕФА, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Азиатская конфедерация футбола (AFC) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

В УЕФА тогда заявили о бойкоте турниров под эгидой ФИФА. После того как Инфантино отказался от проекта, в европейской организации отметили потерю доверия к президенту ФИФА.

Кроме того, некоммерческая организация FairSquare направила письмо в комитет по управлению, аудиту и соблюдению правил ФИФА с требованием признать Инфантино не имеющим права баллотироваться на новый срок.

Организация подчеркнула, что для Инфантино предстоящий срок должен стать четвертым, тогда как регламент ФИФА ограничивает руководство организацией тремя сроками.

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