FIFA заявила о планах восстановить репутацию после проекта Инфантино

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Международная федерация футбола (FIFA) планирует принять необходимые меры для защиты и восстановления своей репутации после презентации скандального проекта главы организации Джанни Инфантино. Об этом сообщила пресс-служба FIFA.

В организации уточнили, что в Рабате прошла встреча руководства, в рамках которой обсуждения были направлены на совершенствование процессов после отзыва предложения FIFA Forward Enterprise.

"FIFA не потерпит никаких посягательств на свою честность и примет все необходимые меры для защиты своей репутации. После встречи генеральный секретарь FIFA Маттиас Графстрем и присутствовавшие на ней члены правления подтвердили свою полную поддержку президенту Инфантино", – говорится в сообщении.

Федерация подчеркнула, что в данном случае, несмотря на ошибки, все было проведено в соответствии с нормативно-правовой базой. Организация также извинилась перед своими участниками.

"Было решено, что совет FIFA и ассоциации не хотели чувствовать себя исключенными из процесса и что он должен был проходить по-другому. Организация признает, что ошибки были допущены и после того, как информация о предложении просочилась в СМИ", – указала пресс-служба.

В связи с закрытием проекта в FIFA решили, что больше не потерпят посягательств на честность федерации, надлежащее управление и процессуальные нормы.

Все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) приняли решение бойкотировать турниры FIFA в связи с планами Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

По информации СМИ, организация согласовывала свои намерения с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. При этом предложение было разработано втайне.

На фоне этого руководители UEFA, Азиатской футбольной конфедерации (AFC) и конфедерации футбола Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (CONCACAF) выразили готовность бойкотировать заседания Совета FIFA и ее комитетов. Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) отозвала письмо в поддержку переизбрания Инфантино.

