ВС РФ поразили центр обработки данных "Космонова" в Киеве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные в ночь на 26 сентября нанесли удары БПЛА по объектам портовой и транспортной инфраструктуры, а также по логистическим и коммуникационным центрам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в Одесской области поражен портовый пункт в населенном пункте Вилково, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских государств. Кроме того, удар нанесен по логистическому центру "Новая почта", где хранились военные грузы для нужд ВСУ.

Также атакован был автомобильный мост в населенном пункте Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения. В Киеве, по данным Минобороны, поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ.

Также в акватории Черного моря уничтожено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы военного назначения.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины, благодаря чему были поражены цели в Киеве, а также Киевской и Одесской областях.

В результате удара в Киеве перестал работать дата-центр "Датагрупп", который обеспечивал обработку и передачу данных разведки для нужд ВСУ. В Требухове Киевской области был уничтожен логистический центр компании "Хеви логистик Юкрейн".

