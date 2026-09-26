В АдГ выступили за международное расследование подрыва "Северных потоков"

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Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла выступил за проведение международного расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", а также за их ремонт и запуск. Об этом он написал в соцсети X.

Хрупалла напомнил, что четыре года назад противники немецкого энергетического суверенитета взорвали "Северный поток", назвав его жизненно важной артерией промышленности ФРГ.

Политик подчеркнул, что АдГ требует расследования этого теракта на международном, национальном и европейском уровнях.

"Все виновные должны быть привлечены к ответственности. "Северный поток" необходимо отремонтировать, запустить и обеспечить его безопасность!" – заявил лидер партии.

"Северные потоки" подорвали еще в 2022 году. Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест вероятного причастного к преступлению инструктора по дайвингу. Позже были установлены личности еще двух подозреваемых.

В 2025 году в Италии задержали гражданина Украины, который мог возглавлять группу по подрыву. В 2026-м ему было предъявлено обвинение.

Кроме того, обвинение предъявили украинцу Сергею Кузнецову. Однако его защита настаивает, что заключение содержит только "гипотезу обвинения". В августе в Хорватии также задержали украинца Владимира З.