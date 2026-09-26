Число погибших в результате крушения вертолета с военными в ДРК возросло до 17

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По меньшей мере 17 человек стали жертвами крушения вертолета министерства обороны в Демократической Республике Конго (ДРК), передает Actualite.cd

Среди погибших – 13 военных и четверо гражданских, в том числе один ребенок. В Минобороны страны, в свою очередь, сообщали, что погибли два генерала – председатель Высшего военного суда и главный аудитор вооруженных сил.

Обстоятельства крушения пока неизвестны. Район катастрофы оцеплен, о находке бортового самописца не сообщалось.

По данным СМИ, вертолет рухнул в Кенге в провинции Кванго. Погибших доставили в Киншасу.

О крушении вертолета на юго-западе ДРК стало известно 25 сентября. На его борту находились офицеры вооруженных сил страны. В настоящий момент обстоятельства крушения не установлены.

