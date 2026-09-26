Variety: Макрон допустил возможность избрания на третий президентский срок

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает своего возвращения на пост главы государства после окончания полномочий в мае 2027 года. Об этом он сообщил на конференции "Саммит Люмьер", видео опубликовано в соцсети X на странице издания Variety.

Макрон отметил, что возможность вернуться в Елисейский дворец не запрещена основным законом страны. Сейчас он занимает пост президента второй срок подряд, который истекает в 2027 году.

"Но я ничего не исключаю. Возвращение – довольно необычное событие, но посмотрим. Жизнь полна изобретательности, порой даже больше, чем кино", – заявил политик.

Ранее лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен также рассказала о планах баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. При этом данное заявление прозвучало сразу после того, как парижский суд вынес ей приговор по делу о нецелевом расходовании средств.