В Севастополе при атаке БПЛА повреждены дом и высоковольтная линия

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В Севастополе при атаке БПЛА повреждена крыша одного из частных домов в СНТ на Северной стороне, а также высоковольтная линия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные группы отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город, нейтрализовав 15 БПЛА.

"Загорелась трава рядом с остановкой. В нескольких домах точечно повреждены окна", – сказано в сообщении.

Развожаев уточнил, что пострадавших нет. На месте работают спецслужбы.

Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 26 сентября нейтрализовали 645 украинских дронов над российскими регионами. БПЛА были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями.

Кроме того, беспилотники удалось перехватить над Московским регионом, а также над Краснодарским и Ставропольским краями. Помимо этого, дроны были уничтожены над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

