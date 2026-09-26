Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 08:09

Мэр Москвы

Собянин сообщил о ликвидации уже 20 беспилотников, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Уничтожены девять вражеских беспилотников, летевших на Москву в субботу, 26 сентября. Об этом сообщает Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр подчеркнул, что в настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ранее средства ПВО уничтожили еще 11 вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. К месту падения обломков также прибыли специалисты. Всего Собянин сообщил о ликвидации уже 20 беспилотников.

На этом фоне были введены временные ограничения в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика