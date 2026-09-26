Собянин сообщил о ликвидации уже 20 беспилотников, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Уничтожены девять вражеских беспилотников, летевших на Москву в субботу, 26 сентября. Об этом сообщает Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр подчеркнул, что в настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ранее средства ПВО уничтожили еще 11 вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. К месту падения обломков также прибыли специалисты. Всего Собянин сообщил о ликвидации уже 20 беспилотников.

На этом фоне были введены временные ограничения в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.