26 сентября, 08:09Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации уже 20 беспилотников, летевших на Москву
Фото: MAX/"Минобороны России"
Уничтожены девять вражеских беспилотников, летевших на Москву в субботу, 26 сентября. Об этом сообщает Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Мэр подчеркнул, что в настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Ранее средства ПВО уничтожили еще 11 вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. К месту падения обломков также прибыли специалисты. Всего Собянин сообщил о ликвидации уже 20 беспилотников.
На этом фоне были введены временные ограничения в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.