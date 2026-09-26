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26 сентября, 04:28

Общество

Президент РАН объяснил участившиеся нападения медведей на людей

Фото: depositphotos/kyslynskyy

Участившиеся случаи нападения медведей на людей связаны с изменением климата, ростом популяции и сокращением кормовой базы. Животные вынуждены расширять свой ареал в поисках пищи, рассказал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

"Безусловно, наука может это объяснить. Медведи заметны, потому что они нападают на людей, но, если посмотреть, у нас и другие животные приходят, и лисы приходят в город, и волки тоже достаточно частыми являются посетителями, иногда и тигров видим", – отметил Красников, которого цитирует РИА Новости.

Глава РАН пояснил, что причины связаны с ростом популяции и нехваткой съестных запасов, что заставляет медведей искать новые территории. Он добавил, что для каждого региона необходимо отдельно оценивать, насколько изменилась кормовая база и увеличилась численность хищников.

"И на этом должны основываться рекомендации. Это не столько научная, сколько техническая задача – по каждому региону может быть своя рекомендация выработана", – подчеркнул он.

Красников также обратил внимание на влияние климатических изменений. Климат в России становится теплее, и происходит "совершенно другая миграция животных". Это, по его словам, объясняет беспокойство местных жителей, которые раньше не сталкивались с хищниками так часто.

Ранее медведь убил 51-летнюю женщину в Красноярском крае, когда она вышла из дома на свой приусадебный участок в селе Вознесенка. Хищника застрелил сосед погибшей. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий.

Между тем в Томской области ввели режим повышенной готовности для регулирования численности медведей и обеспечения безопасности жителей. Губернатор Владимир Мазур обратился к жителям с просьбой ограничить пребывание и передвижение в лесу, в том числе сбор грибов, ягод, шишек и других дикоросов.

Медведи стали чаще выходить к людям в столичном регионе

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