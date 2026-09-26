В ОП РФ предложили выплачивать 200 тысяч рублей за долголетие

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В России предложили установить федеральную выплату в размере 200 тысяч рублей для россиян, достигших 100 лет. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Эксперт считает, что такая мера станет стимулом для граждан заботиться о своем здоровье.

"Считаю, что тем гражданам, которым исполнится 100 лет, нужно выплачивать не менее 100 тысяч рублей, а, может быть, и даже больше – 200 тысяч рублей", – цитирует специалиста РИА Новости.

Гриб добавил, что выплата станет значимой поддержкой для тех, кто вел здоровый образ жизни и работал на благо страны.

Ранее в Госдуме предложили удваивать фиксированную доплату к страховой пенсии с 70 лет. Сейчас удвоение фиксированной выплаты происходит при достижении пенсионером 80 лет. Однако, по словам депутатов, дополнительные расходы на лекарства, медицинскую помощь и уход у многих возникают значительно раньше.