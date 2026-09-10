Минздрав РФ: старейшая россиянка чувствует себя нормально

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Самая пожилая жительница России Яха Хашагова, отметившая 121-й день рождения, чувствует себя нормально, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения России.

В ведомстве отметили, что за ее здоровьем следят медики Чеченской Республики.

Согласно информации Социального фонда России, Хашагова появилась на свет 10 сентября 1905 года в селе Алхазурово Урус-Мартановского района. В настоящее время она живет в Байсангуровском районе Грозного.

Долгожительница воспитала шестерых детей, у нее 20 внуков и 48 правнуков. В семье Хашаговых долголетие является наследственным. Мать женщины прожила 116 лет.

Ранее 100-летний ветеран Второй мировой войны Альберт Малин, живущий в Великобритании, рассказал, что чувствует себя хорошо и хочет прожить еще как минимум 20 лет. Он до сих пор живет один, без помощников, сам покупает еду и готовит. В свой юбилей он признался, что стал "чуть медленнее", но в душе ему все еще 50 лет.

