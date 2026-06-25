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25 июня, 20:46

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Yahoo News: 109-летняя американка назвала секретом долголетия божественное покровительство

Отметившая 109 лет американка назвала секрет долголетия

Фото: 123RF.com/paulmaguire

Ида Аньелло является старейшей жительницей округа Монро в штате Нью-Йорк, США. Недавно она отметила 109-й день рождения и раскрыла свой секрет долголетия. Об этом пишет Yahoo News.

По ее словам, все дело в божественном покровительстве.

"Бог всегда был на моей стороне", – заявила Аньелло.

При этом внучка добавила, что бабушка всегда была активной: занималась ходьбой, считала шаги и играла в гольф.

Аньелло родилась 21 июня 1917 года. Почти всю жизнь она отдала работе в благотворительных фондах. Американка создала проект по борьбе с загрязнением воздуха, собирала одежду для малоимущих, организовывала поездки детей на природу.

Женщина до последнего времени жила одна. Недавно она болела пневмонией, после этого ее поместили в реабилитационный центр для пожилых.

Ранее стало известно о смерти старейшей жительницы Финляндии Виено Нурмилаукас. Ей было 108 лет. Она считалась последней финкой, которая родилась во времена нахождения государства в составе Российской империи.

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