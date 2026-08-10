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10 августа, 08:57

Общество

Классическое бабье лето ожидается в Центральной России в сентябре

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Классическое бабье лето ожидается в Центральной России в сентябре, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"По предварительным прогнозам, в сентябре жителей Центральной России и большей части Русской равнины ждет классическое бабье лето", – рассказал синоптик.

Тишковец уточнил, что среднемесячная температура воздуха будет на 1,5–2 градуса выше нормы, а количество осадков окажется на 20–40% меньше обычного.

На текущей неделе москвичей ожидает неустойчивая погода. Во вторник, 11 августа, столица окажется в теплом секторе атлантического циклона. Днем ожидается до 22–25 градусов, но к вечеру начнутся грозовые дожди. В среду, 12 августа, циклон "сломает" тепло, и вторая половина недели станет самой холодной за летний сезон.

В свою очередь, ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что четверг и пятница, 13 и 14 августа, могут стать самыми холодными днями в Москве. Температура в эти дни составит от 16 до 21 градуса.

Погода в Москве вернулась к климатической норме

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