Партию "Яблоко" сняли с выборов в Госдуму

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Верховный суд России снял партию "Яблоко" с выборов в Госдуму по иску фракции "Родина", сообщает ТАСС.

"Исковое заявление партии "Родина" удовлетворить в полном объеме", – указано в решении суда.

Соответствующее решение инстанции может быть обжаловано в течение 5 дней.

В свою очередь, адвокат партии Гаджи Алиев заявил, что фракция "Яблоко" будет обжаловать решение суда.

5 августа глава партии "Родина" Алексей Журавлев обвинил "Яблоко" в ведении предвыборной кампании с использованием иностранного финансирования и подал иск в Верховный суд об отмене регистрации федерального списка кандидатов партии.

Позже Росфинмониторинг представил документы, из которых следует, что среди лиц, финансировавших партию, выявлены 72 человека, на счета которых с апреля по июль 2026 года поступали средства из Индии, Азербайджана, Грузии и Германии. Кроме того, некоторые пожертвования проходили через Армению, Израиль и США.

Голосование на выборах депутатов ГД пройдет с 18 по 20 сентября. На момент последней редакции федерального бюллетеня числилось 11 партий: "Единая Россия", "Яблоко", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Новые люди".