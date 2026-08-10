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10 августа, 18:49

Происшествия

К 3 годам приговорили пенсионерку за попытку наемного убийства мужа в Москве

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве 71-летняя Галина Тимонина осуждена на 3 года колонии общего режима.за организацию приготовления к убийству своего супруга. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Выяснилось, что Тимонина находилась в процессе развода с мужем. На почве личной неприязни, связанной с разделом совместно нажитого имущества и наличием у супруга другой женщины, она разработала план убийства мужчины.

Не желая самостоятельно совершать преступление, женщина обратилась к знакомому, предложив ему 5 миллионов рублей за убийство ее мужа. Она также рассказала о сердечно-сосудистых заболеваниях супруга и намекнула на возможное использование яда для того, чтобы смерть мужчины выглядела естественно.

Знакомый после встречи с женщиной заявил, что не хочет участвовать в данной схеме. Спустя время он обратился в полицию. Правоохранители предложили ему поучаствовать в оперативно-разыскных мероприятиях, в рамках которых он согласился на совершение убийства и получил аванс в размере миллиона рублей для приобретения яда.

В феврале 2025 года знакомый сообщил Тимониной о якобы совершенном убийстве и показал постановочную фотографию тела ее супруга в морге. Убедившись в выполнении мужчиной обязательств, женщина передала исполнителю оставшиеся 4 миллиона рублей, после чего была задержана. Суд признал женщину виновной в организации приготовления к убийству, которое было совершено по найму из корыстных побуждений.

Ранее суд в Москве арестовал на два месяца мужчину, зарезавшего жену после конфликта на почве ревности. По версии следствия, злоумышленник во время конфликта не менее 5 раз ударил супругу. От полученных ранений она скончалась на месте. В связи с этим мужчина был задержан.

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