Жителя Камышина заподозрили в убийстве беспомощной матери

Фото: МАХ/"Волгоградский следком"

В Камышине местного жителя подозревают в убийстве своей матери, которая не могла самостоятельно передвигаться. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Волгоградской области.

По данным следствия, 5 августа между родственниками произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес женщине не менее 10 ударов по голове и телу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Мужчина задержан.

Ранее в подмосковном Пушкине задержали местную жительницу, которая подозревается в убийстве своего мужа. По данным следствия, женщина во время ссоры нанесла супругу удар ножом в область ключицы. Пострадавший скончался на месте.