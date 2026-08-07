Верховный суд запретил лишать прав за пьяную езду, если личность водителя не установлена

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Лишить водителя прав за управление автомобилем в состоянии опьянения нельзя, если его личность установлена только с его слов и не подтверждена документами. Данное решение принял Верховный суд России.

Поводом для рассмотрения дела стала ситуация с жителем Новосибирска Дмитрием Шелухиным. Его автомобиль Toyota остановили сотрудники ГИБДД, а находившийся за рулем мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Документов при себе у него не было, однако он представился Дмитрием Шелухиным. Позже выяснилось, что за рулем находился его двоюродный брат, который был внешне похож на владельца машины.

Мировой суд признал Шелухина виновным по статье о вождении в нетрезвом виде, назначил штраф 30 тысяч рублей и лишил права управления автомобилем на полтора года. Мужчина обжаловал решение и дошел до Верховного суда.

Высшая инстанция указала, что сотрудники ГИБДД не смогли достоверно подтвердить личность человека, который находился за рулем. Водительское удостоверение и документы, удостоверяющие личность, он не предъявил, а данные в базе ГИБДД были сопоставлены только с фотографией.

Верховный суд отметил, что неустранимые сомнения в виновности должны трактоваться в пользу обвиняемого, и отменил решения нижестоящих судов. Производство по делу прекратили.

Ранее в Башкирии сотрудники Госавтоинспекции составили протокол на 60-летнюю жительницу Салавата, которая в состоянии алкогольного опьянения управляла мотоциклом "ИЖ Юпитер-5" с коляской без шлема и страховки. Освидетельствование показало превышение допустимой нормы. Мотоцикл не состоял на учете и был помещен на спецстоянку.