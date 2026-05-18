Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 16:48

Происшествия

Аккаунт сбившего девочку в центре Москвы самокатчика навсегда заблокировали

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Аккаунт самокатчика, который сбил 9-летнюю девочку около Московского зоопарка, навсегда заблокировали, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Нарушителя удалось оперативно вычислить благодаря укрупненным номерам на самокате и камерам Центра организации дорожного движения (ЦОДД), которых всего в городе 375. Они круглосуточно фиксируют передвижение самокатчиков.

Уточняется, что дело уже расследуется. В случае подтверждения вины нарушителя, помимо основных санкций, ему грозит штраф от оператора проката от 30 до 50 тысяч рублей.

ДТП произошло 15 мая. Мужчина на электросамокате сбил девочку в центре Москвы и скрылся с места. Ребенок был доставлен в больницу.

По факту случившегося следствием было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств".

Читайте также


происшествияДТПгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика