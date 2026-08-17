Москва выставила на торги нежилое помещение в Таганском районе

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на торги помещение для бизнеса в Таганском районе. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объект находится по адресу Николоямская улица, дом 26, строение 1. Помещение расположено на первом этаже и в подвале нежилого здания 1850 года постройки. Дом является объектом историко-градостроительной среды.

Как рассказал Пуртов, площадь помещения составляет 147,4 квадратного метра. Оно подойдет для открытия ресторана или магазина. Удобное расположение рядом с Садовым кольцом даст отличную возможность развивать свой бизнес.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 августа, а сами торги пройдут 1 сентября на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия потребуются регистрация на сайте и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее в районе Хорошёво-Мнёвники на открытие торги выставили крупное помещение для бизнеса площадью 1 956,4 квадратного метра. Оно может подойти предпринимателям для запуска или расширения коммерческих объектов. Подать заявление на участие в торгах можно до 17 августа.

